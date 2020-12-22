بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الاربعاء يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء.


وأكدت الهيئة أن شمال الصعيد يشهد طقس مائل للدفء بينما يكون مائل للحراره علي جنوب الصعيد.


وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق من القاهره الكبري علي فترات متقطعة وأمطار خفيفة (30% تقريبا) علي مناطق من شمال الوجه البحري علي فترات متقطعة وأمطار خفيفه الي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة، كما تكون رياح معتدلة علي معظم البلاد تنشط احيانا علي شمال الصعيد والسواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب غربا وارتفاع الموج من مترين الي ٣ أمتار والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.


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