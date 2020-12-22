محافظ بني سويف: تلقينا 120 ألف و879 طلب تصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرًح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بإن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة قد وصل إلى 120 ألف و879طلبًا، مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، لتلقي طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات التصالح والمقرر لها 31 ديسمبر الشهر الحالي.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء،حتى نهاية 2020م، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية، واستجابة أيضا لمطلب الجمعيات الأهلية التي تقوم حاليا بسداد قيمة التصالح عن المواطنين بالقرى الاكثر احتياجا، للحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

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