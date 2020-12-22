تعرف على تفاصيل حفل نيكول سابا ليلة رأس السنة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد النجمة نيكول سابا، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 31 من ديسمبر الجاري وذلك بفندق الماسه على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة.

وتقدم نيكول، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

ويشاركها في الحفل المطرب محمود العسيلي، والمطرب مصطفى حجاج حيث يقدموا مجموعة كبيرة من أغانيهم للإحتفال مع الجمهور بسنة جديدة.

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