تعرف على موعد ومكان حفل العسيلي في رأس السنة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعرف على تفاصيل حفل العسيلي ليلة رأس السنة
يستعد المطرب محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 31 من ديسمبر الجاري وذلك بفندق الماسه على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة.

ويقدم العسيلي، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.
في سياق آخر
شكك العسيلي، مؤخرًا في لقاح كورونا متحدثًا عن السلالة الجديدة.

وكتب العسيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مش غريبة شويتين إن أول دولة تبتدي عمليات التطعيم

اللي هي بريطانيا يقوم طالعلها بقدرة قادر كورونا، بيحور ومتحول ومتحول بيعدي أسرع 70 مرة من كورونا
العادي.

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