تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة بلد الوليد في الدوري الاسباني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اليوم الثلاثاء ضيفاً على فريق نادي بلد الوليد وذلك في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد نيوفو جوسي زوربيلا لحساب لقاءات الجولة الخامسة عشر من الليجا.


ومن المُنتظر أن يدخل برشلونة المباراة بالأسماء التالية :-

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو دست، رونالد أراوخو، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس

خط الهجوم: ليونيل ميسي، مارتن برايثويت، أنطوان جريزمان


وكان برشلونة قد سقط الجولة الماضية في فخ التعادل مع فالنسيا بهدفين لكلاً منهما الأمر الذي جعل رصيده يتوقف عند النقطة الحادية والعشرين في المركز الخامس.

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