الترجي يواجهة أهلي بني غازي في بداية مشواره الإفريقي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
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يبدأ الترجي التونسي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من القاهرة، حين يواجه أهلي بنغازي الليبي غداً الأربعاء في ذهاب دور 32 في أول خطوة نحو اللقب الخامس المنشود.


وأكد حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي ولاعب الزمالك السابق، العائد لمصر التي تستضيف المباراة، بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا، أن الترجي يتمسك بعقلية هجومية حتى خارج أرضه.


وقال النقاز لموقع الترجي على الإنترنت "سنسعى للفوز لفتح الباب للتأهل لدور المجموعات بالبطولة التي نطمح للفوز بلقبها للمرة الخامسة".


وأضاف الوافد الجديد الذي سجل هدف الفوز على اتحاد تطاوين بالدوري التونسي الأسبوع الماضي "الترجي فريق كبير يلعب دائماً للهجوم ويسعى لتسجيل الأهداف ولا يركن للدفاع حتى عندما يلعب خارج أرضه".


وتابع "لن تكون مباراة سهلة لكننا نطمح لتحقيق نتيجة ايجابية في بداية مشوارنا".


ويفتقد الترجي، الفائز باللقب القاري في 1994 و2011 و2018 و2019، جهود الحارس فاروق بن مصطفى للإصابة.
وخرج الترجي من دور الثمانية في النسخة الماضية أمام الزمالك. 

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