اتحاد الكرة يُعلن موعد فتح باب القيد الشتوي

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم في الإجتماع الأول لها والذي تم عقده اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد مجاهد تعديل مواعيد القيد لتصبح في الفترة من 1 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.









في الوقت الذي شهد فيه الإجتماع أيضاً الإتفاق على إضافة خمسة لاعبين لكل نادي في قائمة الفريق الأول لتصبح القائمة خمسة وثلاثين لاعباً بدلاً من ثلاثين فقط.









فى السياق ذاته، تتقدم اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بطلب لوزارة الرياضة ومجلس الوزراء من أجل الحصول على استثناء لإقامة الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، فى ظل قرار إيقاف الجمعيات العمومية العادية وغير العادية حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.



