مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.81% بختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.81% رابحاً 20.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2480.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 311.5 مليون سهم محققة ما قيمته 357.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4650 صفقة لعدد 29 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.44%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.