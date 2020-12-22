مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.81% بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:20 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.81% رابحاً 20.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2480.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 311.5 مليون سهم محققة ما قيمته 357.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4650 صفقة لعدد 29 سهماً.


 وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.44%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.
 
وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.88%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 29.6 مليون ورقة بقيمة 100.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.58%.
 

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اعمار العقارية

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