هدير الديب: شعرت برهبة عند الوقوف أمام محمد النقلي في "سكن البنات"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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قالت الفنانة هدير الديب، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "سكن البنات" مع المخرج محمد النقلي، الذي يتم عرضه حاليًا عبر منصة "Viu" الرقمية، حيث لم يتبقي لها سوي يومان وتنتهي من جميع مشاهدها في المسلسل، لافتة أنه من المقرر أن يتم عرض المسلسل على قناة النهار في شهر يناير المقبل.

وأضافت هدير الديب، أنها تقوم حاليًا بتصوير عدد من المشاهد الداخلية داخل إحدي الفيلات بمنطقة العبور، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة وفاء عامر وآيتن عامر، مشيرة إلي أنها انتهت مؤخرًا من تصوير عدد كبير من المشاهد الخارجية في عدة مناطق متفرقة، منها: 6 أكتوبر والعبور والشروق وغيرها.

وأكدت "الديب"، أن بداية ظهورها في المسلسل سوف يكون بدءًا من الحلقة الرابعة والثلاثون، موضحة أنها تجسد شخصية فتاة تدعي "منار" خلال أحداث المسلسل، والتي تدخل في صراع مستمر مع زوجة عمها "شويكار"، التي تجسد شخصيتها الفنانة وفاء عامر، لأنها هي السبب الرئيسي وراء وقوع والدها في مأزق كبير، لذا سوف تستغل فرصة الخلاف القائم بين "شويكار" وابنتها "لي لي" - التي تجسدها الفنانة آيتن عامر- للانتقام منها من أجل والدها.

وعن ترشيحها للدور، أشارت إلي أن الفنانة وفاء عامر، هي من قامت بترشيحها للمخرج محمد النقلي وتواصلت معه لكي تخضع لتجارب الأداء، مضيفة أنها بالفعل قامت بقراءة أكثر من شخصية في المسلسل ولم يتم الرد عليها من خلال الشركة المنتجة إلا بعد فترة، حيث تواصلوا معها وأخبروها أنه تم الاستقرار عليها لأداء شخصية "منار" خلال أحداث المسلسل.


وتابعت: "الفنانة وفاء عامر لها فضل كبير علىّ وساعدتني كثيرًا في صقل خبراتي الفنية، فهي كانت دائمًا تمد يد العون لي سواء بمعلومة أو نصيحة، فلم تكن تبخل علىّ بأي تفصيلة ولو صغيرة يمكن أن تساعدني في تأدية الدور بشكل أفضل، لاسيما وأنني لم أستلم سوي جزء صغير من ورق السيناريو في بداية الأمر، وبالتالي فالدور كان لا يزال في مرحلة الكتابة كعادة معظم الأعمال الدرامية الحالية، لذا فما قدمته لي من نصائح وخبرات جعلني أقوم بمذاكرة الدور بشكل أسهل وأفضل مما أتوقع، في الحقيقة، أنا محظوظة للغاية بالعمل معها، فرغم مشغولياتها الكثيرة إلا أنها لم تمل من تقديم المساعدة على الإطلاق".

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد النقلي لأول مرة، مؤكدة أنها شعرت بالرهبة من الوقوف أمامه منذ الوهلة الأولي، ولكن سرعان ما زال هذا الشعور بعدما أثنى على أدائها خلال تصوير المشاهد، لافتة أن العمل معه إضافة مهمة لأي ممثل، فهو مخرج كبير ولديه خلفية واسعة عن الأعمال الدرامية، خاصة وأن جميع أعماله دائمًا ما تحقق صدى واسعًا بمجرد عرضها، كما يقوم أيضًا بتوجيه كافة الفنانين الشباب داخل اللوكيشن، مما ساعدها كثيرًا في فهم تفاصيل الشخصية وأبعادها والتحضير لها بالشكل المطلوب.

يذكر أن هدير الديب، قد شاركت في العديد من الأعمال الدرامية خلال مشوارها الفني، على رأسهم: مسلسل" زواج بالإكراه"، ومسلسل" سجن النسا"، ومسلسل" ذات"، ومسلسل"الكابوس"، ومسلسل"آسيا"، ومسلسل" اهو ده اللي صار"، ومسلسل"بيت السلايف"، ومسلسل "جمع سالم" وغيرهم.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات.

"سكن البنات" من بطولة وفاء عامر، وآيتن عامر، ومنذر رياحنة، ودينا، وعايدة رياض، وحجاج عبد العظيم، وهدير الديب، وأحمد جمال سعيد، وألفت عمر، وحسني شتا، وهاجر الشرنوبي، ومحسن صبري، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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