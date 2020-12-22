فيروس كورونا يصيب اثنين من كرادلة الفاتيكان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أصيب اثنان من كرادلة الفاتيكان بفيروس كورونا، أحدهما يمضي معظم وقته في مساعدة المشردين في روما.

 

وبحسب مصادر مطلعة، الكاردينال كونراد كرييفسكي، البولندي57 عاماً، ومدير الأعمال الخيرية التي يشرف عليها البابا فرنسيس ويطلق عليه لقب "قيم الفاتيكان"، دخل المستشفى للعلاج من التهاب رئوي.

 

وكشف المصدر، أن الفحوص أكدت إصابة الكاردينال الإيطالي جوزيبي برتيللو، محافظ مدينة الفاتيكان، 78 عاماً، بفيروس كورونا ويعتقد أنه يعزل نفسه في منزله في الفاتيكان.

 

ولم يتضح بعد إذا حضر أحدهما أو كلاهما، احتفالا أقيم أمس الاثنين، وتبادل فيه أعضاء الإدارة المركزية في الفاتيكان والمعروفة باسم "الكوريا" التهانئ مع البابا بمناسبة عيد الميلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الفاتيكان إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 16 ساعة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ ساعتين و 52 دقيقة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

اتحاد الكرة يُعلن موعد فتح باب القيد الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يتمسك بصلاح رغم تصريحاته الأخيرة

منذ ساعة و نصف

محمد محسن أبوجريشة يعدد مزايا بواليا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

أبو جريشة: رحيل بواليا متروك للجونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

بابا الفاتيكان يستقبل رئيس جمهورية كوريا الجنوبية

البابا فرنسيس يعين بطريرك الكلدان عضوا بالمجلس الحبري للحوار الديني

الفاتيكان يرسل أقنعة إلى الصين للمساعدة في التعامل مع "كورونا"

البابا فرنسيس يصاب بوعكة صحية

فيروس كورونا يصيب نائب بابا الفاتيكان

بعد إعلان أصابة نائب بابا الفاتيكان بكورونا .. هل يعلن الفاتيكان إصابة البابا قريبًا؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

اتحاد الكرة يُعلن موعد فتح باب القيد الشتوي

03:30 م

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

01:05 م

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز