مؤشر سوق البحرين يرتفع هامشياً قي ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.01% رابحاً 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 515.5 ألف دينار بحرينى.









وصعد بسوق البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 29.77% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 9.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.45% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.92%، 1.35%، 0.43%، على التوالي.