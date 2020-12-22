رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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في إطار المتابعة الميدانية الدائمة والمستمرة للوقوف على كل الأمور التي تتعلق بالعملية التعليمية بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة أو الأقاليم قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر، والتي تقام في مقر كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة جميع أفراد العملية التعليمية، وخلال الجولة تأكد رئيس الجامعة من تهيئة المناخ المناسب للامتحانات.
كان في استقبال رئيس الجامعة كل من: الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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