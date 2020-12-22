تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% خاسراً 29.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5558.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69% خاسراً 41.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6080.49 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 4.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4529.59 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسراً 3.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4609؟74 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 166 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9537 صفقة.









وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.71%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.43%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.05%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 4.32%.