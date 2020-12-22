أستاذ بإعلام الأزهر: أتعجب من الإطناب في حب اللغة العربية في المؤتمرات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استنكر الدكتور حمدي طه أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر تخلي الكثير من العرب عن هويتهم ولغتهم الرسمية واستبدالها بلغات أجنبية ولهجات محلية مؤكدا أن اللغة العربية تمثل لغة مايزيد عن ٤٥٠ مليون شخص من الناحية القومية، وأكثر من مليار ونصف من الناحية الدينية وقد تعهد الله بحفظها من الضياع والإنقراض فهي لغة كتابه الكريم، وجعلها لغة أهل الجنة.
وأضاف طه أنه من العيب أن نتخلى عنها وندعي حبنا لها، بينما نكتب أسمائنا في مواقع التواصل الاجتماعي بلغات أجنبية، دون حتى وجود العربية بجوارها، مشيرا إلى أن الإنجليز، والألمان، والفرنسيين، اعتزوا بلغاتهم وفتحوا المدارس والجامعات في الوطن العربي والإسلامي لنشرها، وإسرائيل تطالب العالم بالاعتراف بأنها دولة عبرية، واقتصرنا نحن على إقامة الندوات والمؤتمرات على استحياء للاحتفال بلغتنا الثرية بمشتقاتها ومفرداتها.
واقترح طه - عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- إعادة فتح  الكتاتيب لتعليم  اللغة العربية منذ الصغر بشكل صحيح، وأن يعتز العرب بلغتهم ويسهموا في نشرها بالخارج من خلال المراكز، والمدارس، والجامعات، مؤكدا أن اللغة هي التعبير عن الشخصية والوطنية والشرف.

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