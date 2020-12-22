ضبط 5 أشخاص أثناء تبادلهم تمثال يشتبه في أثريته بالعبور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص بينهم 3 أطباء أثناء تبادلهم تمثال يشتبه في أثريته، أثناء استقلالهم سيارتين بأحد أحياء مدينة العبور،
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بندب خبير للكشف على التمثال، ومعرفة أثريته من عدمه، وحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، بأنه أثناء مرور قوة من قسم شرطة العبور، نجحت في ضبط 5 متهمين بينهم 3 أطباء بحوزتهما تمثال يشتبه بأثريته.

حيث شاهدت القوة سيارتين يستقلهما الأشخاص المضبوطين في وضع مريب،
باستطلاع الأمر، تبين تبادلهم تمثال يشتبه في أثريته، وأنهم كانوا يحاولون عرضه للبيع وتقدير ثمنه.

ألقي القبض على المتهمين، وأمرت النيابة بطلب تحريات البحث الجنائي حول الواقعة.

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