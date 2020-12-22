أرسنال يقرر خصم 25% من رواتب اللاعبين فى حال الهبوط لتشامبيونشيب

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال الانجليزي قررت خصم 25% من رواتب اللاعبين في حالة الهبوط لدوري الدرجة الأولى.









وعلى الرغم من صعوبة الأمر إلى أن هذا البند يوجد في جميع العقود الخاصة باللاعبين حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر في المسابقة برصيد أربعة عشر نقطة فقط.









وأوضحت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن رواتب لاعبي أرسنال السنوية تبلغ 150 مليون جنية إسترليني لكن ليس واضحاً إن كانت نسبة الـ25% في الرواتب لجميع للاعبين أمم بعضهم لكن الأكيد أن عدد كبير منهم يمتلك ذلك البند.



