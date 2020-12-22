ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام عدد من الأشخاص بإدارة منشأتين طبيتين لعلاج الإدمان بدون ترخيص.. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم إستهداف المنشأتين المشار إليهما وذلك على النحو الآتى،وتم ضبط (8 أشخاص – لخمسة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإدارة (مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم القاهرة)، وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية - إيصالات تحصيل إستلام مبالغ مالية ودفاتر إثبات بيانات للنزلاء – ختم أكلاشية يحمل إسم المركز – مبلغ مالى)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المركز بدون ترخيص مقابل مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية بدون إستشارة طبية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم.

ضبط (7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات" – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإدارة (مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم القاهرة)، وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية - إستمارات بيانات للنزلاء – إيصالات تخصيل رسوم - مبلغ مالى)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المركز بدون ترخيص مقابل مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية بدون إستشارة طبية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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