افتتاح معرض السوق الخيري الثالث بالتعاون مع نادي روتاري مصر الجديدة بجامعة حلوان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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نظمت إدارة التكافل الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان معرض السوق الخيري الثالث بالتعاون مع نادى روتارى مصر الجديدة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


ويأتى ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها الطلاب.

حيث قدم المعرض منتجات للطلاب وموظفي الجامعة بجوده عاليه واسعار رمزيه من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها ويحتوى المعرض على كل ما يحتاجه الطلاب والموظفين من الملابس بمختلف المقاسات، وضم المعرض حوالى ٧٥٠ قطعة.
هذا وقد شهد المعرض إقبالا من الطلاب، وموظفى الجامعة وأشاد الجميع بالجهد المبذول، وقد تم المعرض تحت اشراف الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والاستاذة هند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي، والاستاذ اشرف شهدة بإدارة التكافل الاجتماعي.


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