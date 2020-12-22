وزيرة الهجرة تناشد المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علي متابعة سير العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة، وموقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وذلك بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن أزمة العالقين المصريين بالخارج ظهرت مرة أخرى عقب تعليق الطيران بعدد من الدول، وخصوصًا تعليق الطيران بدولة الكويت نظرًا لسفر عدد من المصريين العاملين بها، وإقامتهم بالإمارات وسلطنة عمان وتركيا كـ"ترانزيت" خلال رحلة عودتهم إلى الكويت.
وزيرة الهجرة تناشد المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم
وزيرة الهجرة تناشد المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم
وزيرة الهجرة تناشد المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم
وزيرة الهجرة تناشد المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم
وزيرة الهجرة تناشد المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم
وزيرة الهجرة تناشد المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم
وزيرة الهجرة تناشد المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم
وزيرة الهجرة تناشد المصريين الراغبين في السفر بتأجيل سفرهم

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