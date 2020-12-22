أرتيتا لا ينوي الرحيل عن تدريب آرسنال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، أنه لا يفكر في الاستسلام والاستقالة من تدريب "الجانرز" رغم سلسلة النتائج السيئة التي يقدمها الفريق مؤخراً وعدم الفوز في 7 جولات متتالية.









وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة على ملعب (الإمارات) "لا أحب التفكير في هذا الأمر لأنني سأفكر حينها بطريقة سلبية. حالياً، يجب أن أحاول أن أكون إيجابياً، والإيمان بما نقدمه، ومحاولة تغيير الأمور للأفضل والحفاظ على قوتنا".









وحول مواجهة الثلاثاء أمام السيتي في ربع نهائي كأس الرابطة، أكد المدرب الإسباني أنه يدرك مدى صعوبة المباراة، ولكنه في الوقت ذاته يراها فرصة مناسبة لبداية الانتفاضة.









وقال في هذا الصدد "نريد أن تكون هذه المباراة بداية تصحيح المسار، وكذلك نرغب في محاولة الفوز بهذه البطولة".

وتابع "بالطبع ناد بهذه العظمة يستحق الأفضل، وعندما لا يحدث هذا، فالجميع يتسائل حينها ماذا يحدث. أنا المسؤول الأول عن النتائج، وعلي تقبل الأمر".









وشدد لاعب الفريق سابقا على أن الأجواء داخل غرف خلع الملابس "جيدة، وبالأخص عندما يشعر الجميع بالألم بسبب سوء النتائج في البريميير ليغ".









ويحتل الفريق اللندني حالياً المركز الـ15 برصيد 14 نقطة، ولم يحقق الفوز في آخر 7 جولات، وتحديداً منذ فوزه بهدف نظيف على مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.



