5 قوافل تنموية تنظمها جامعة حلوان في مركزي الصف والبدرشين بمحافظة الجيزة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة خمس قوافل تنموية في مركزي الصف والبدرشين بمحافظة الجيزة، والتي تقام تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي.

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه القوافل التنموية تأكيدا للدور المجتمعي للجامعة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والاجتماعية للمناطق الأكثر احتياجا، من أجل تحقيق دور فعال ومؤثر وريادي فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالجامعة، وفى إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين به وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح الأستاذ الدكتور خالد القاضى أن لجنة التواصل المجتمعي بالتعاون مع قطاع البيئة بالجامعة بصدد إعداد خمس قوافل تنموية تشارك فيها كليات ( الطب - الصيدلة - التمريض - الفنون التطبيقية - الاقتصاد المنزلي - التربية - الآداب - الخدمة الاجتماعية - هندسة حلوان - هندسة المطريه )، وأن القافلة تتضمن العديد من المحاور فى مجالات متعددة منها الجانب الطبي البشري والبيطري والجانب التنموي والذي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والجانب الاجتماعي والنفسي والجانب البيئي والجانب الزراعي، وذلك أسوة بالقافلة التنموية الناجحة التي أعدتها اللجنة العام الماضي بمركز ومدينة أطفيح بالجيزة.

هذا ويشارك في القافلة الجامعات والإدارة المحلية وأعضاء مجلسي الشيوخ والشعب في المناطق المستهدفه، وتبدأ فعاليات القافلة التنموية الاولى بمحافظة الجيزة نهاية شهر ديسمبر.


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