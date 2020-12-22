البابا تواضروس يستقبل وزيرا الأوقاف المصري والسوداني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبرفقته وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح والدكتور عبدالرحيم آدم سليمان رئيس مجمع الفقه السوداني والسفير محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة.
ودار أثناء اللقاء حوارًا حول جهود السودان لمحاربة التطرف والتشدد، وحرص قداسة البابا على تهنئتهم برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأيضًا بالقيادة الجديدة للسودان، والخطوات الجادة التي تقوم بها في تقوية العلاقات التاريخية بين مصر والسودان.
البابا تواضروس يستقبل وزيرا الأوقاف المصري والسوداني
البابا تواضروس يستقبل وزيرا الأوقاف المصري والسوداني
البابا تواضروس يستقبل وزيرا الأوقاف المصري والسوداني
البابا تواضروس يستقبل وزيرا الأوقاف المصري والسوداني

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