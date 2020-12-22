قوافل بيطرية وعلاجية بقرية هور بمركز ملوي بالمنيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرية هور بمركز ملوى، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنيا والمعمل الإقليمي لصحة الحيوان والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين والوحدة المحلية بملوى، وذلك لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج والعمليات بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.
قال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن القوافل تم تنظيمها تحت إشراف مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين لإجراء الفحوصات والتحصينات اللازمة لرؤوس الماشية بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للمزارعين والفلاحين بالخطوات التي يجب إتباعها في حالة ظهور أعراض إصابة بالمرض على الماشية.
وأضاف "عثمان" أن أعمال القوافل شملت عمل علاجات وفحص وإجراء عمليات جراحية لـ 111 رأس ماشية بالإضافة الى ترقيم وتسجيل 55 حيوان واجراء التحاليل البيطرية والفحوصات اللازمة لعدد من روؤس الماشية.

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 23 ساعة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أبو جريشة: رحيل بواليا متروك للجونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

ليفربول يتمسك بصلاح رغم تصريحاته الأخيرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

اتحاد الكرة يُعلن موعد فتح باب القيد الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

محمد محسن أبوجريشة يعدد مزايا بواليا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

01:05 م

اتحاد الكرة يُعلن موعد فتح باب القيد الشتوي

03:30 م

الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز