أبو جريشة: رحيل بواليا متروك للجونة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:37 م
والتر بواليا
والتر بواليا
الفجر الرياضي
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تلقى الزامبي والتر بواليا عدة عروض خلال الفترة الماضية من بينها الأهلي.

وقال محمد محسن أبوجريشة المدرب العام لنادي الجونة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الحمد لله على الفوز ضد الإسماعيلي، قدمنا أداءا جيدًا ونجحنا في تحقيق الفوز رغم التأخر بهدف في بداية اللقاء، وتحقيق 5 نقاط في 3 مباريات أمر جيد، ولدينا طموح كبير في تحقيق مركز متقدم هذا الموسم".

وأضاف: "نتمنى التوفيق للنادي الإسماعيلي في الفترة المقبلة، وللجهاز الجديد بقيادة الكابتن طلعت يوسف".

وواصل: "والتر بواليا مهاجم جيد، ولديه عقلية مميزة، ويركز تماما ويتحمل المسئولية ومجتهد في التدريبات وهو ينعكس على أدائه داخل الملعب، وله دور كبير داخل المستطيل الأخضر بفضل تحركاته، ويخلق مساحات للقادمين من الخلف، ومميز في الكرات العرضية".

وتابع: "والتر بواليا تلقى عدة عروض، لكن الأمر متروك لإدارة الجونة، لكن اللاعب متواجد حاليا في الفريق، ونركز فقط في عملنا، واللاعب لا يشغل نفسه بتلك الأمور حاليًا".

وحول مواجهة الجونة القادمة أمام أسوان، قال: "رضا شحاتة لديه تأثير كبير على الجونة، وكذلك سامي الشيشيني يقدم عملا كبيرا في الفترة الأخيرة، وستكون مباراة صعبة وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في تلك المباراة".

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