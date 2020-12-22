الكويت تعلن عن إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:38 م
الكويت
الكويت
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن الكويت أعلنت عن إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط لتسهيل عودة مواطنيها في الخارج.

 

وقد أعلن طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، تعليق الرحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي.

 

وأفاد المرزم، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التوصال الاجتماعي “تويتر”، بأن إغلاق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية تقرر اعتباراً من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 وحتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2020.

 

ومن جانبها أكدت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن القرار تم اتخاذه بناءً على قرار مجلس الوزراء.

 

وأشارت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، إلى أنه سيتم مراجعة القرار على ضوء المستجدات، إلا أنها استثنت من ذلك طائرات الشحن.

 

وتأتي تلك الإجراءات من جانب الحكومة الكويتية على خلفية انتشار سلالة جديدة من فيروس “كوفيد 19” في المملكة المتحدة، أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية، أمس إضافة بريطانيا إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى البلاد.

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