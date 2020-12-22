ليفربول يتمسك بصلاح رغم تصريحاته الأخيرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
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لا يخطط نادي ليفربول لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ"الضيق" مع حامل لقب الدوري الإنجليزي، حسبما أفادت تقارير صحافية بريطانية، اليوم الثلاثاء.


أشارت صحيفة ذا صن البريطانية، إلى أن مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، وإدارة النادي، سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.


و يستمر عقد صلاح الذي يتربع حالياً على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه، حتى نهاية يونيو 2023.


وأثار صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن قلعة أنفيلد، خلال حوار مطول أجراه مؤخراً مع صحيفة آس الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مستقبلاً.

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