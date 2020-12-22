تصريح هام من مختبر بايونتيك بشأن توفير لقاح جديد حال تحول كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكد مختبر بايونتيك، أنه قادر على توفير لقاح جديد "خلال 6 أسابيع" في حال تحول فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وقد أعلنت شركة بيونتك الألمانية، أنها سيتم اختبار اللقاح ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، خلال الأسبوعين المقبلين، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وكشفت بشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، عن تفاصيل عن لقاح فيروس كورونا، المتوقع أن يطرح بالأسواق بحلول شهر مارس 2021.

 

وقد أوضح مسئول في شركة فايز الأمريكية، أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت الصفر، قائلًا: "طورنا صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصًا للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين".

 

وأكد المسئول أن الشركة تسعي لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى كل دول العالم.، متوقعا مزيدا من الموافقات على اللقاح المشترك مع فايزر خلال الأسابيع المقبلة.

 

وأعلنت شركة بيونتك، أن المملكة المتحدة كانت الدولة الأولى في العالم التي وافقت على اللقاح.، حيث سيساهم اللقاح في خفض عدد المرضى في المستشفيات ممن يعانون من حالات عالية الخطورة.

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