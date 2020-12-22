أحمد كامل يعلن قدوم ابنته ويطلق عليها هذا الاسم

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أعلن المطرب أحمد كامل، عن قدوم أول طفلة له والتي اطلق عليها اسم "ايلا".







ونشر كامل، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ❤️

ايلا أحمد كامل".







يشار إلي أن االفنان أحمد كامل، كان تزوج العام الماضي، من فتاة خارج الوسط الفني وذلك في حفل زفاف كبير بحضور عدد كبير من النجوم.







وفي سياق منفصل كان فاز الفنان أحمد كامل ، بجائزة أفضل مطرب صاعد لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهوره له.