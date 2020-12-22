الجهاز الفني للأهلي يستقر على المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بمحمد شريف في مركز المهاجم أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا.


ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات في هذه المباراة، بعد تعرض موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء والسولية وأفشة ورامي ربيعة للإصابة بكورونا قبل توجه البعثة للنيجر.


بينما يغيب أجاي بسبب إصابته في الكاحل، وناصر ماهر في الكتف، ومؤخرا وليد سليمان بعد أن شعر ببعض الآلام في صابونة الركبة.


ومن المنتظر أن تتغير خطة لعب الفريق بعد هذه الإصابات، بناء على رؤية موسيماني الذي يتابع استعدادات المارد الأحمر عبر الاتصال المرئي.


ويختتم الأهلي استعداداته اليوم الثلاثاء لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدا الأربعاء في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

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