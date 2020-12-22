مدرب سونيديب: اللعب أمام فريق بحجم وقيمة الأهلي أمرٌ يدعو إلى الفخر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد محمد بشار، المدير الفني لفريق سونيديب، على أن الوصول إلى اللعب أمام فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي أمرٌ يدعو إلى الفخر، وهذه المواجهة سوف تكتب في التاريخ، خاصة أنها المواجهة الأولى لفريق سونيديب أمام الأهلي بطل إفريقيا.


وأضاف: «علمنا من بداية القرعة أننا في حالة تخطي بطل مقديشو، سنواجه الأهلي، وكنت في غاية السعادة؛ لأننا سنواجه فريقا بحجم وقيمة النادي الأهلي، الذي يمتلك تاريخا كبيرا في قارة إفريقيا».


وأشار محمد بشار، إلى أن المشاركات الإفريقية ضاعفت من خبرات فريق سونيديب، وسيدخل التاريخ من خلال مواجهة الأهلي.
وقال بشار: «إن اللاعبين في حالة تحقيقهم نتيجة إيجابية، سوف يتحدثون لأولادهم أنهم واجهوا الأهلي المصري يوما وحققوا نتيجة جيدة، وسوف تُكتب في تاريخهم طيلة العمر وتصبح مثار حديثهم بشكل مستمر مع عائلاتهم».


وأكد المدير الفني لفريق سونيديب، أن مباراة الذهاب أمام الأهلي التي تقام غدا تضع ضغوطا أكبر على لاعبيه عكس مباراة العودة التي ستقام في مصر. 


واختتم بشار تصريحاته بالتأكيد على أن تعليماته للاعبين أن يؤدوا بشكل جيد، وأن يتمتعوا بكرة القدم، خاصة أنهم يواجهون فريقا بحجم وقيمة الأهلي في مباراة تاريخية سوف تحسب لهم.

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