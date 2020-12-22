الأهلي بالزي الأحمر والشورت الأبيض أمام سونيديب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، اليوم بمقر اتحاد الكرة بالعاصمة نيامي، بحضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة والمكلف برئاسة البعثة، ووائل محمد إداري الفريق، والدكتور عمرو محب، المترجم الخاص بالجهاز الفني.


واسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر.


ويرتدي فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب سيني كونتشي قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا في ظل جائحه فيروس كورونا.


ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من:  دانيال لاريا ويعاونه بول كودزو وكواسي أشامبونج، والحكم الرابع أداري عبداللطيف، ومراقب المباراة النيجيري الحاجي بابا جانا علي.


ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت النيجر، الرابعة بتوقيت مصر على ملعب الجنرال سيني كوانتشي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

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