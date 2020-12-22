ميلان مهدد بفقد نجمه قبل مواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:59 م
ميلان
ميلان
ريهام عبدالمحسن
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تلقى ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إي سي ميلان ضربة قوية قبل مواجهة لاتسيو، ضمن إطار منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإيطالي.

غياب ساندرو تونالي عن ميلان أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن فريق ساندرو تونالي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ميلان سيغيب عن مواجهة لاتيسو بسبب معاناته من مشكلة عضلية خلال مباراة ساسولو، الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة ساندرو تونالي قد تحرمه من التواجد أمام لاتسيو، كما يغيب إسماعيل بن ناصر، وغياب فرانك كيسي بسبب تراكم البطاقات.

وفي سياق آخر يعد ميلان ويوفنتوس، هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يهزما في أي مباراة بالدوري الإيطالي بعد مرور 13 أسبوع على انطلاق الموسم الجاري.

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