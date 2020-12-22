تشكيل مركز شباب تلا في مواجهة مركز شباب ديرب نجم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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بدأ تلا لقاء مركز شباب ديرب نجم اليوم بالجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، بتشكيل مكون من، السيد مصباح، وخالد الضبع، السيد علاء، محمد بلية ومحمود الصفطاوي وماهر علام و احمد كريم وباسم شوقي وأحمد بيكو وسعيدو وطه فرج.

البدلاء : حسين رضا، وأحمد مجدي، وكريم الكومي وكريم مجدي واسلام علم الدين وسعيد المشد، وسعيد النيداني ومحمد رحرح ومحمد سمير.

يدير اللقاء الحكم اسلام القماش، يعاونه اسلام ابو العطا، ومحمد السخري.

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