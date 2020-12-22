تشكيل مركز شباب تلا في مواجهة مركز شباب ديرب نجم





يدير اللقاء الحكم اسلام القماش، يعاونه اسلام ابو العطا، ومحمد السخري.

بدأ تلا لقاء مركز شباب ديرب نجم اليوم بالجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، بتشكيل مكون من، السيد مصباح، وخالد الضبع، السيد علاء، محمد بلية ومحمود الصفطاوي وماهر علام و احمد كريم وباسم شوقي وأحمد بيكو وسعيدو وطه فرج.البدلاء : حسين رضا، وأحمد مجدي، وكريم الكومي وكريم مجدي واسلام علم الدين وسعيد المشد، وسعيد النيداني ومحمد رحرح ومحمد سمير.