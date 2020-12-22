عاجل.. محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليج 2020 من سكاي سبورتس
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:00 م
محمد أيمن
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تصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قائمة أفضل اللاعبين في إنجلترا وذلك من شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية وذلك بعد مرور الجولة الرابعة عشر من البريميرليج حتى الآن.
وكانت الشبكة الإنجليزية قد أعلنت عن تواجد صلاح في صدارة قائمة أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي بعد أربعة عشر جولة من المسابقة.
وجاء في المركز الثاني ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وروبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول حل في المرتبة الثالثة.
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