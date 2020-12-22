عملية أمنية للبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء ببغداد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:55 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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أعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن عملية أمنية في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد، للبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء في بغداد فجرا ولم تسجل خسائر أو أضرار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية بالعراق، عن سقوط صاروخ كاتوشيا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء.

 

 وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في بيان لها إن "سقوط الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار أو خسائر وكان الانطلاق من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

 

يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى قصف بصواريخ "الكاتيوشا" تستهدف السفارة الأمريكية هناك.

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عملية بغداد امنية المنطقة الخضراء

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