الدورة العاشرة من مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" تحتفي برموز السينما الأفريقية وتحمل الكثير من المفاجآت الفنية وهند صبري مفاجأة الدورة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد عن أفيش الدورة العاشرة والتي ستقام في الفترة من 12 إلي 18 مارس 2021 بمحافظة الأقصر وبرعاية وزارة الثقافة المصرية .

الأفيش مأخوذ من لوحة للفنان المصري الكبير عصمت دوستاشي يعبر فيه من خلال تلك اللوحة عن الجمال والسحر الأفريقي من خلال وجه فتاة مع مزيج من التيمات الفلكورية المصرية ، وقام بإخراجه فنيا الفنان محمد هشام والذي احتفي علي البوستر برقم ( 10 ) المميز للدورة بألوان الأصفر الذهبي وكذلك وضع شريط سينمائي كتاج علي وجه الفتاة الأفريقية .

وفي إطار الاستعدادات للدورة العاشرة صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان بأن لجنة اختيار الأفلام أوشكت علي الانتهاء من عملها وتتكون تلك اللجنة من المخرج عماد البهات والناقد أسامة عبدالفتاح والكاتب والناقد فاروق عبدالخالق والمخرج بشارة شكري والناقدة مروة أبوعيش ، ويشارك في تلك الدورة 32 دولة من القارة الأفريقية و10 دول من خارج القارة السمراء في مسابقة الدياسبورا وبعض الفعاليات الأخرى .


وصرحت المخرجة عزة الحسينيؤ مدير المهرجان بأن اللجنة العليا للمهرجان قد اجتمعت مؤخرا بحضور الفنان الكبير محمود حميدة والمنتج جابي خوري والمخرج شريف مندور والفنانة سلوي محمد علي والفنان صبري فواز لمناقشة اللمسات النهائية للخطة الفنية للدورة الجديدة، كما أن الدورة العاشرة ستحمل الكثير من المفاجآت الفنية واستضافة رموز السينما الأفريقية خلال العقد الأول من عمره ومنهم هايلي جريما ورضا الباهي وجيمي لوي وموسي توريه وسليمان سيسيه وتستسي دنجارا وهند صبري والعديد من النجوم .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أسسته وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارات الثقافة والخارجية والسياحة " هيئة تنشيط السياحة " والشباب وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري .

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