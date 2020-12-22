تعرف على تشكيل مباراة عرب الرمل وميت خلف بالقسم الثالث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
تقام بعد قليل مباراة عرب الرمل، وميت خلف، بملعب مركز شباب قويسنا، بالجولة الرابعة للمجموعة العاشرة، بالقسم الثالث.

تشكيل عرب الرمل

رامي سامي، إيهاب محسن، احمد ابراهيم، محمود عاطف بيبو، اسلام شوقي، رامي نصحي، احمد سمير، اسلام عبد القادر، رياض حسن، حسين ابراهيم، علاء زليط.

البدلاء

وليد صبحي، معتز جمال، أحمد جلال، أحمد فوزي، فهمي أبو الفتوح، محمد أحمد عباس، فوزي فتحي، حاتم فرحات، أحمد عبد الجواد أوسه.

تشكيل ميت خلف

مصطفى مدحت، السيد العجوز، هاني شاكر، اسلام غباشي، أحمد بدر بندق، ربيع طنطاوي، حماده بخيت، محمد دنيا، أحمد صلاح عفيفي، عبد الله ابراهيم لالا، أحمد صقر.

البدلاء

محمد عادل علام، ابراهيم حامد، أحمد خليل فيلكس، أحمد أشرف الشوربجي، محمد طلعت، محروس عبد المولي، عصام شحاته، مصطفى عادل فهمي، صنداي.

طاقم الحكام

يدير اللقاء الحكم محمد عاطف، يعاونه محمد مجاهد، ومحمود عبد الله، ويراقب اللقاء ياسر سليمه.


أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ أقل من ساعة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 21 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل مباراة عرب الرمل وميت خلف بالقسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

01:05 م

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

01:11 م

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز