تعرف على تشكيل مباراة عرب الرمل وميت خلف بالقسم الثالث

تشكيل عرب الرمل



البدلاء



تشكيل ميت خلف



البدلاء





طاقم الحكام





يدير اللقاء الحكم محمد عاطف، يعاونه محمد مجاهد، ومحمود عبد الله، ويراقب اللقاء ياسر سليمه.









تقام بعد قليل مباراة عرب الرمل، وميت خلف، بملعب مركز شباب قويسنا، بالجولة الرابعة للمجموعة العاشرة، بالقسم الثالث.رامي سامي، إيهاب محسن، احمد ابراهيم، محمود عاطف بيبو، اسلام شوقي، رامي نصحي، احمد سمير، اسلام عبد القادر، رياض حسن، حسين ابراهيم، علاء زليط.وليد صبحي، معتز جمال، أحمد جلال، أحمد فوزي، فهمي أبو الفتوح، محمد أحمد عباس، فوزي فتحي، حاتم فرحات، أحمد عبد الجواد أوسه.مصطفى مدحت، السيد العجوز، هاني شاكر، اسلام غباشي، أحمد بدر بندق، ربيع طنطاوي، حماده بخيت، محمد دنيا، أحمد صلاح عفيفي، عبد الله ابراهيم لالا، أحمد صقر.محمد عادل علام، ابراهيم حامد، أحمد خليل فيلكس، أحمد أشرف الشوربجي، محمد طلعت، محروس عبد المولي، عصام شحاته، مصطفى عادل فهمي، صنداي.