(رابط سريع) فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 وموعد وطرق السداد وخطوات الاستعلام برقم الهاتف الارضي عبر المصرية للاتصالات "وي"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:51 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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(رابط سريع) فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 وموعد وطرق السداد وخطوات الاستعلام برقم الهاتف الارضي عبر المصرية للاتصالات "وي"

فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 | مع بداية العام الجديد واقتراب موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي يبحث الكثير من المشتركين عن أفضل الطرق لمعرفة قيمة الفاتورة والطرق الخاصة بسدادها بصورة إلكترونية تجنبا للزحام لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد، وسوف نقوم معكم من خلال موقعنا بعرض طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها.

فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021
من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن فاتورة شهر ديسمبر الجاري يوم 15 يناير القادم، وتقوم الشرطة بإعطاء المشتركين فترة سماح لمدة شهر لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون دفع أي غرامات وذلك حتى يوم 14 فبراير 2021، ثم تقوم الشركة بعدها بتحويل الخدمة إلى نظام الاستقبال بداية من يوم 15 فبراير وذلك لمدة شهر، ينتهي في 14 مارس، ثم تقوم الشركة برفع الخدمة بصورة مؤقتة بداية من يوم 15 مارس والقيام بفرض غرامات على المشترك لعدم سداد الفاتورة في موعدها.

خطوات الاستعلام عن التليفون الأرضي
- في البداية يقوم المستخدم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بشركة الاتصالات المصرية (اضغط هنا).
- يتم اختيار خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي من قائمة الخدمات الموجودة أعلى الصفحة.
- يتم إدخال كود المحافظة متبوعا برقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عنه.
- يتم الضغط على استعلام، فتظهر الفاتورة المطلوب سداداها.
- يمكن أن يتم السداد عبر الموقع الإلكتروني عن طريق الضغط على سداد واختيار ادفع.
- يقوم المشترك باختيار طريقة الدفع التي تناسبه سواء الفيزا أو الماستر كارد.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي
أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدد من الطرق التي يمكن للمشترك أن يقوم بسداد الفاتورة من هلالها:

- يمكن السداد باستخدام الفيزا أو المساتر كارد عن طريق الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.
- يمكن الدفع في البريد المصري.
- السداد عن طريق ماكينات فوري أو أمان.
- السداد عن طريق أفرع المصرية للاتصالات الموجودة في كافة المحافظات.

(رابط سريع) فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 وموعد وطرق السداد وخطوات الاستعلام برقم الهاتف الارضي عبر المصرية للاتصالات "وي"

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