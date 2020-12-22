فاطمة العوا: شركات التبغ تعمل على إضعاف مجال مكافحة التبغ

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements



قالت الدكتورة فاطمة العوا، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن كل دولة طرف في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ تلتزم ببعض الإجراءات لمكافحة التبغ، وهناك أمل كبير في قيام مرصد مصر لمكافحة التبغ بالكشف عن تدخلات شركات التبغ للترويج لصناعتهم، وتحايلهم وتوغلهم في مجال إضعاف مكافحة التبغ.

وأشارت خلال مؤتمر جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، عبر تطبيق زوم الإلكتروني، لإطلاق التقرير السنوي بعنوان "مؤشر تدخلات شركات التبغ فى مصر لعام 2020"، وكذلك إطلاق "مرصد مصر لمكافحة التبغ"، الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، إلى رفض السماح بالترويج لنوع من السجائر بدعوى أنها إلكترونية وغير مضرة، وهذا غير صحيح، ولذلك نأمل من الجهات المعنية في مصر بمواجهة تلك التدخلات والتحايلات.

وقالت نأمل استكرار إصدار تقارير مكافحة التبغ بشكل سنوي، في إطار مراقبة النشاط وتقويم الأخطاء ورصد التحايلات، لوضعها أمام الجمهور العام وصناع القرار.

أخبار تهمك

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تشكيل مباراة عرب الرمل وميت خلف بالقسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

01:05 م

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

01:11 م

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز