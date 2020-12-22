فاطمة العوا: شركات التبغ تعمل على إضعاف مجال مكافحة التبغ

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قالت الدكتورة فاطمة العوا، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن كل دولة طرف في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ تلتزم ببعض الإجراءات لمكافحة التبغ، وهناك أمل كبير في قيام مرصد مصر لمكافحة التبغ بالكشف عن تدخلات شركات التبغ للترويج لصناعتهم، وتحايلهم وتوغلهم في مجال إضعاف مكافحة التبغ.



وأشارت خلال مؤتمر جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، عبر تطبيق زوم الإلكتروني، لإطلاق التقرير السنوي بعنوان "مؤشر تدخلات شركات التبغ فى مصر لعام 2020"، وكذلك إطلاق "مرصد مصر لمكافحة التبغ"، الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، إلى رفض السماح بالترويج لنوع من السجائر بدعوى أنها إلكترونية وغير مضرة، وهذا غير صحيح، ولذلك نأمل من الجهات المعنية في مصر بمواجهة تلك التدخلات والتحايلات.



وقالت نأمل استكرار إصدار تقارير مكافحة التبغ بشكل سنوي، في إطار مراقبة النشاط وتقويم الأخطاء ورصد التحايلات، لوضعها أمام الجمهور العام وصناع القرار.