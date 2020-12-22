دفعة الشرطة 2015 تهدي مستشفى ناصر بشبرا سريران لخدمة المرضى

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في لافتة إنسانية، أهدى ضباط الشرطة دفعة 2015، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، سريران "ترولي" لخدمة المرضى وتسهيل نقلهم بالمستشفى، كتبرع من الدفعة والتسهيل على الأطباء في المستشفى لأداء مهام عملهم





من جانبه قال الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن ضباط الشرطة دفعة 2015، تواصلوا معه لمعرفة احتياجات المستشفى فى إطار مبلغ يتم تجميعه فيما بينهم، يجرى صرفها بأعمال خيرية كتبرعات على أرواح الشهداء من دفعتهم، مشيرًا إلى أنه جرى إبلاغهم بحاجة المستشفى إلى سريرين لنقل المرضى "ترولي".



وأوضح مدير المستشفى، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بالفعل جرى توريد السريران للمستشفى بتكلفة وصلت 25 ألف جنيها، لخدمة المرضى والتسهيل على العاملين بالمستشفى، حيث توجه بالشكر لدفعة ضباط الشرطة 2015 على هذه اللافتة، ومؤكد أن جميع اطياف الشعب المصرى يدا واحدة خلف شرطتهم وقواتهم المسلحة، ومقدما الشكر أيضا للجيش الأبيض على ما يبذلونه من جهود لخدمة المرضى.