أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عن الأعداد الحقيقية لمصابي كورونا (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العدوى الأخطر لكورونا تنتشر بسبب الرذاذ الذي يبقى على الأسطح لعدة أيام، مشيرا إلى أن من الملاحظ على فيروس كورونا خلال الموجة الثانية أنه سريع الانتشار.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد دليل علمي أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أنها أكثر شراسة، معتبرا أنه حتى نحدد الرقم الحقيقي لعدد الإصابات اليومية يمكن أن نضرب العدد المعلن في 20.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه لتحديد عدد الوفيات الحقيقي لمصابي كورونا يمكن أن نضرب العدد المعلن في 5، مؤكدا أن الموجة الأولى الفيروس فيها أكثر انتشارا من الموجة الأولى.

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