الشهيد الــ(247) "الأطباء" تنعي استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور توفيق السيد أبو عيطة، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، والذي توفي بمستشفى عزل كفر الزيات نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور توفيق السيد أبو عيطة، الطبيب رقم الــ(247)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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