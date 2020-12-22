"التأثير السلبي على المناعة".. أبرز الشائعات حول لقاحات فيروس كورونا

Advertisements

مع ظهور العديد من اللقاحات، والبدء في أخد التطعيم ضد فيروس كورونا في عدد من الدول، فد أشارت الدراسات الاستقصائية إلى أن الناس متخوفون من الحصول على لقاح فيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news بسبب كثرة شائعات حوله.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز شائعات حول لقاح فيروس كورونا:



لقاح كورونا ليس آمنًا:



ووفق لتقرير لصحيفة time now news، وجود كثير من الناس مشككين في مدي أمان اللقاح بسبب تطويره بهذه السرعة، حيث أثارت بعض ردود الفعل التحسسية التي عانى منها الأشخاص القلائل الذين تلقوا اللقاح هذه الشكوك في أذهان الناس.



تسريع اللقاحات:



وبحسب الخبراء أن اللقاحات التي تم تطويرها سابقًا تستغرق سنوات حتى عقود للموافقة على استخدامها، ولكن لقاحات كورونا بطريقة سريعة وتم الموافقة عليها، مما دفع الناس الي المخاوف والقلق، ولكن أكد الخبراء أنه تتبع الفيرس بسرعة، وهذا لا يعني أنه تم التعجيل باللقاح لقد مرت جميع اللقاحات المعتمدة للاستخدام حتى الآن بمرحلة التجارب السريرية، وأثبتت أنها آمنة وفعالة.



توقف تجارب اللقاح يعني وجود مشاكل:



أوضح الاطباء أن إيقاف تجارب لقاح استرازينيكا التابع لجامعة أكسفورد، بعد أن عانى أحد المشاركين من مشاكل عصبية، دفع البعض لتشكك في فعالية اللقاح.



وأكد الاطباء أن غالبًا ما تتوقف التجارب للنظر في المضاعفات والآثار الجانبية لها، وهذا لا يعني أن اللقاح غير آمن.





التأثير السلبي علي مناعة الشخص:



كشف الخبراء وفق لتقرير أن هناك اعتقاد سائد بين الكثير من الناس أن اللقاح قد يساعد في منع الفيروس، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير سلبي على المناعة الكلية للجسم.



واشار الخبراء الي أن هذه مجرد خرافة، لأن اللقاح يساعد الجسم فقط على إنتاج أجسام مضادة ضد مسبب مرض معين، ما يساعد الجسم على منع دخول العامل الممرض والتسبب في المرض في المستقبل.





اللقاحات مخصصة للفئات الضعيفة فقط:



فينا أوضح الأطباء أنه قرار الحكومات والوكالات الصحية الاعطاء لأولوية لبعض الفئات الضعيفة لأخذ اللقاحات، ساهم في اعتقاد أنه يقتصر علي هذه الفئة فقط.





لذلك نصح الأطباء أنه يجب إعطاء اللقاحات للجميع، إذا كانوا يريدون منع الإصابة بكورونا، والبقاء في مأمن من العدوى الفيروسية.

