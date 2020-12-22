الشهيد الــ(246) "الأطباء" تنعي الأستاذ ورئيس قسم جراحة العظام السابق بكلية الطب جامعة المنوفية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور حسان أحمد نعينع الأستاذ ورئيس قسم جراحة العظام السابق بكلية الطب جامعة المنوفية والذي توفي بعزل مستشفى الجامعة نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور حسان أحمد نعينع، الطبيب رقم الــ(246)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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