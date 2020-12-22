تشكيل غزل شبين وبلبيس في دوري القسم الثالث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق بعد قليل مباراة بلبيس وغزل شبين، بالجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، للموسم الجديد 2020-2021.

ويخوض الغزل اللقاء بتشكيل يضم، محمود الجابري، مصطفى ريشه، مصطفى كولا، أحمد قاسم، أحمد يحيى، محمد حدوته، اسلام فرج، محمود عبد النعيم جرودو، مؤمن قصري، مصطفى جمال، علاء فودة.

البدلاء : محمد أبو علي، محمد عبد الغني، ابراهيم حامد، اسلام رمضان، محمد علاء، فتحي جمال، علاء السعيد، محمد مجدي زوبع، رفعت دياب.

تشكيل بلبيس : إيهاب كمال، محمد السعيد، محمد عباس، اسلام رجب، محمد يوسف، محمد عاطف، مصطفى فاروق، أحمد ِأشرف، أحمد سيكا، كريم مسعد، أحمد شرف.

البدلاء : احمد حسن واحمد عاطف ريشا واسلام فاروق وخالد صوان وأحمد صبحي وكريم نعماني ومحمد سعيد مالو ومحمد ربيع وحسين حلمي.

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