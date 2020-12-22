تشكيل غزل شبين وبلبيس في دوري القسم الثالث





تشكيل بلبيس : إيهاب كمال، محمد السعيد، محمد عباس، اسلام رجب، محمد يوسف، محمد عاطف، مصطفى فاروق، أحمد ِأشرف، أحمد سيكا، كريم مسعد، أحمد شرف.



البدلاء : احمد حسن واحمد عاطف ريشا واسلام فاروق وخالد صوان وأحمد صبحي وكريم نعماني ومحمد سعيد مالو ومحمد ربيع وحسين حلمي.



تنطلق بعد قليل مباراة بلبيس وغزل شبين، بالجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، للموسم الجديد 2020-2021.ويخوض الغزل اللقاء بتشكيل يضم، محمود الجابري، مصطفى ريشه، مصطفى كولا، أحمد قاسم، أحمد يحيى، محمد حدوته، اسلام فرج، محمود عبد النعيم جرودو، مؤمن قصري، مصطفى جمال، علاء فودة.البدلاء : محمد أبو علي، محمد عبد الغني، ابراهيم حامد، اسلام رمضان، محمد علاء، فتحي جمال، علاء السعيد، محمد مجدي زوبع، رفعت دياب.