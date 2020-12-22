تعرّف على ملعب الجزيرة وسبورتنج بالمظاليم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة الجزيرة المطروحي وسبورتنج السكندري في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني المقرر إقامتها الخميس 24 من الشهر الجاري لملعب المدينة الشبابية بأبو قير بدلا من ملعب مركز شباب مطروح بعدإحضار نادي الجزيرة المطروحي صاحب الملعب الموافقات اللازمة لإقامة المباراة بالمدينة الشبابية.

يذكر أن الجزيرة قد تعاقد مع منير عقيلة المدرب العام السابق للإتحاد السكندري ، والمقاصة لتولي المسئولية الفنية للفريق خلفا لمحمد سليمان الذي تم توجية الشكر لة بعد الخسارة من أبو قير للإسمدة 1/3.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، بينما يحتل سبورتنج المركز الرابع برصيد 8 نقاط

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