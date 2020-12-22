المنشآت السياحية: "منيو المطعم" إعلان أسعار ويجب فصل سعر الخدمة عن التكلفة

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قال شريف صادق، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المتابعة بغرفة المنشآت السياحية، إن اللجنة عبر مجلس الإدارة، قامت بالاتفاق مع اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس هيئة حماية المستهلك الأسبق على منح المنشآت السياحيه مهلة قدرها شهرين انتهت فى يونيه 2020 من تطبيق مواد قانون حماية المستهلك



وتقضى تلك القوانين بأن يتم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح يشمل السعر الإجمالي شاملًا الضرائب والخدمة وتعتبر قائمة الطعام (المنيو) من وسائل الاعلان عن السلع.



لذا يجب ذكر الســـعر الأجمالى للبيـع ( شامل الضريبه والخدمة) أما فى الفاتورة أو الشيك الذى يقدم للعميل يتم فصل الضريبه والخدمة.