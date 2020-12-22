حديقة الحيوان: استقدام 3 زرافات حدث تاريخي (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الحديقة استقبلت 3 زرافات اليوم قادمة من جنوب أفريقيا، من خلال عرض بدل حيوانات بين البلدين، حيث لم تتكلف الدولة أي تكاليف مادية.

وأشار "رجائي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحصول على هذه الزرافات يعد إنجاز كبير، وحدث تاريخي، لافتا إلى أن الزراف وصل صباح اليوم مطار القاهرة، وفي خلال يومين سيظهر للجمهور بالحديقة.

وأضاف أن الحديقة طبقت خطة اكثار جادة، وتم زيادة عدد الحيوانات بالحديقة، مثل فرس النهر، موضحا أن ثمن الزرافة الوحدة يصل إلى مليون دولار، معلنا أنه سيتم استقدام فيل قريبا للحديقة، وفي الأغلب سيكون الفيل الأسيوي.

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