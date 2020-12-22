تعرف على تشكيل وحكام لقاء ميت خاقان وديرب نجم بالقسم الثالث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق بعد قليل مباراة ميت خاقان ونادي ديرب نجم، بالجولة الرابعة للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، بملعب ميت خاقان.

ويبدأ ميت خاقان اللقاء بتشكيل مكون من، سعيد سمير، محمد عادل، صبحي رفعت، أحمد سعد، أحمد أشرف، مصطفى حمدي، محمد الديب، محمد عبد الغفار، محمد غازي، أحمدعيد، محمود عرفة جعفر.

البدلاء : أحمد فتح الله، يوسف حمدي، عمار أسامه، عبد الرحمن عمار، محمود علام، محمود عجلان، محمد مجدي، علاء زقزوق.

تشكيل ديرب نجم : الحضري، محمد حسني، فلافيو، علاء الويشي، أحمد شوقي، محمد القط، أدهم علي، حسني تربو، مدحت عبد الرحيم، عبد الله بصاره، محمود سامي.


يدير اللقاء الحكم محمد شعبان، يعاونه أحمد سعد عصام، وأحمد عفيفي.

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