"المهندسين" تعلن نجاح تطبيق "نقابتي" الجديد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
Advertisements
أعلنت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، عن بدء استخدام تطبيق الموبايل باسم "نقابة المهندسين المصرية - نقابتي" في تجديد اشتراك السادة المهندسين وأسرهم بمشروع الرعاية الصحية أول الأسبوع الماضي، حيث فتحت النقابة أبوابها لاستقبال المهندسين وأسرهم للتجديد للعام الجديد ٢٠٢١ حضوريا وعن بعد.

و أعلن المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، أن التجديد هذا العام يعمل بالنظامين لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي مصر
وبعد مرور أيام قليلة علي افتتاح تجديد مشروع الرعاية الصحية.

و أشار عبدالعظيم إلى أن عدد المشتركين تخطى ال ٧٥ الف مشترك، منهم أكثر من ٢٠ ألف مشترك من خلال التطبيق الجديد وهو رقم فاق التوقعات نظرا للتحول الرقمي السريع الذي بدأ هذا العام.

وأضاف رئيس لجنة الرعاية الصحية، أن عدد من استخدم التطبيق تجاوز ال ٢٥ ألف مهندس داخل وخارج مصر مايشير إلى سرعة نمو استخدام التطبيق محليا ودوليا، كما تم تدشين مركز اتصالات موحد (كول سنتر) لأول مرة يعمل على مدار الساعة لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم وقد تلقي هذا المركز مايقرب من ٥٠٠٠ مكالمة ايجابية منذ بداية فتح المشروع حتى الآن.

واشار عبدالعظيم في تصريحات إلى أن استخدام الكارت الذكي لمشروع الرعايةالصحية هو بداية التحول الرقمي الشامل الذي تشهده نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة والذي يشعر به المهندس عند تلقي الخدمة العلاجية.

وتعمل النقابة علي ادراج الجهات العلاجية المشتركة بالمنظومة للحصول على الموافقات الطبية للمهندسين في أسرع وقت ممكن وكذا توزيع بطاقة طبية ذكية لاتلامسية مزودة بهوية رقمية للمشتركين بداية من أول يناير ٢٠٢٠، كما تستعد النقابة خلال الفترة القادمة علي توصيل المنظومة للمنزل لتجنب الاختلاط وللتيسير علي المهندسين للحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر النقابة.

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ 33 دقيقة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ يوم

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:05 م

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

01:11 م

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

10:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز